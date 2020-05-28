Инфраструктурное строительство даст импульс росту экономики

Опыт выхода страны их предыдущих кризисных "ям" свидетельствует: чтобы оттолкнуться от дна, необходимо заниматься обновлением инфраструктуры.

Причем любой: транспортной, социальной, инженерной, трубопроводной и иже с ними. По мнению некоторых экспертов, именно в такое время хорошо начинать глобальные проекты: если помним, то идея строительства Крымского моста родилась весной довольно трудного 2014 года, хотя реализована была, конечно, гораздо позже.

Поэтому свалившаяся на наши головы пандемия, уже пару месяцев играющая роль тормозного башмака для экономики, может стать хорошим поводом если не замахнуться что-то грандиозное, типа тоннеля на Сахалин, то заняться вещами более приземленными. Благо, инфраструктурных проблем хватает с лихвой в каждом регионе. И недавно вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил о необходимости ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, считая, что они поспособствуют преодолению постпандемических последствий в российской экономике, и что именно инфраструктурное строительство может стать тем локомотивом, который потянет за собой рост во всех отраслях.

Этой теме была посвящена онлайн-конференция РБК "Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов". Случайно ли так совпало, но одновременно с ней шло и совещание в правительстве о мерах по поддержке строительной отрасли и ЖКХ, где глава кабмина Михаил Мишустин заявил: "Важно также продолжить масштабные инфраструктурные проекты. В их числе - строительство автомобильных и железных дорог, модернизация портовых и аэродромных комплексов. Для этого нужно дополнительно снизить административные барьеры. И изменить сами подходы к установлению технических требований для сокращения сроков возведения объектов капитального строительства". А вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ускорить реализацию наиболее значимых проектов, в частности автодорогу Европа - Западный Китай и Центральную кольцевую дорогу. И такое "совпадение" лишний раз подтверждает важность выбранной темы.

В условиях общего замедления экономики, считает эксперт EY Ольга Архангельская, строительство объектов инфраструктуры может стать настоящей палочкой-выручалочкой для многих регионов России. Этот процесс оживит транспорт, производство стройматериалов, рынок автомобильной, специальной техники, доставку продуктов и многие другие сегменты. На стройплощадках смогут найти работу те, кто ее потерял во время пандемии.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин согласен с тезисом, что инфраструктурный бум способствует развитию городов. Там, где появляется дорога, сразу начинает кипеть жизнь: появляются дома, социальные объекты, предприятия. Прокладку крупных - а точнее магистральных -коммуникаций, разумеется, обеспечивает город: автодороги, метро, водоводы, газопроводы, ЛЭП и т.д. А вот инфраструктурное обустройство микрорайонов уже должен брать на себя застройщик.

Людям и раньше было мало просто дома в чистом поле: в зоне шаговой доступности должны быть школа, магазин, центр бытовых услуг и прочие радости цивилизации. Чисто спальные районы себя уже не оправдывают и только создают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и общественный транспорт. Пандемия коронавирусной инфекции увеличила список требованийк жилому комплексу, считает сопредседатель Фонда "Московский центр урбанистики "Город" Алексей Расходчиков. И здесь нужны уже тонкие, индивидуальные настройки с учетом специфики конкретного микрорайона. Но в итоге он должен быть уютным, удобным для проживания, отдыха, развлечений и … работы.

Да, спрос на удаленную работу останется, и это застройщик тоже должен учитывать. Скажем, в небольших по площади квартирах не всегда есть возможность оборудовать кабинет или хотя бы рабочее место. Стало быть, в шаговой доступности должны быть офисы, куда человек сможет прийти со своим ноутбуком под мышкой, если дома мешают дети или тёща, а три часа по пробкам до своей конторы ехать нет желания.

"Тренд на улучшение качества жизни в микрорайонах будет только нарастать, - резюмировал замминистра строительства и ЖКХНикита Стасишин, - нацпроекты "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда" это то, куда сегодня стоит вкладывать деньги. Ведь это инвестиции в будущее".