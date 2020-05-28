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28.05.2020 09:55
Рубрика: В мире

Ирландии предсказали крупнейшую за всю историю рецессию

Текст: Владимир Шилов
Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY
Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY

Потери экономики Ирландии от коронавируса составят не менее 12 процентов от ВВП, пишет Irish Times со ссылкой на доклад дублинского Института социальных и экономических исследований (ESRI).

В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине

Как отмечает издание, это рекордный показатель с момента обретения республикой независимости от Великобритании в 1922 году.

Существуют и еще более пессимистические сценарии, отметили в ESRI. Страна не застрахована от второй волны пандемии и нового карантина. А это значит, что экономика еще больше "съежится" - до 17 процентов.

По словам одного из авторов исследования, профессора Кириана МакКуинна, в сложившихся условиях правительству следует в первую очередь сосредоточиться на социальной поддержке населения, а также создании стимулов для оживления деловой активности.

Об устойчивом восстановлении говорить пока не приходится - окончательное выздоровление экономики специалисты не ожидают ранее первого квартала 2022 года.

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