Ирландии предсказали крупнейшую за всю историю рецессию

Потери экономики Ирландии от коронавируса составят не менее 12 процентов от ВВП, пишет Irish Times со ссылкой на доклад дублинского Института социальных и экономических исследований (ESRI).

Как отмечает издание, это рекордный показатель с момента обретения республикой независимости от Великобритании в 1922 году.

Существуют и еще более пессимистические сценарии, отметили в ESRI. Страна не застрахована от второй волны пандемии и нового карантина. А это значит, что экономика еще больше "съежится" - до 17 процентов.

По словам одного из авторов исследования, профессора Кириана МакКуинна, в сложившихся условиях правительству следует в первую очередь сосредоточиться на социальной поддержке населения, а также создании стимулов для оживления деловой активности.

Об устойчивом восстановлении говорить пока не приходится - окончательное выздоровление экономики специалисты не ожидают ранее первого квартала 2022 года.