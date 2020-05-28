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28 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 18 марта 2020 года N 49-ФЗ "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12, ст. 1641) изменения, дополнив ее частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. В случае передачи Банком России в казну Российской Федерации указанных в части 1 настоящей статьи прав требований Банка России по договорам субординированного кредита, предоставленного Банком России в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации", Правительство Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, вправе в 2020 году заключать соглашения с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении условий указанных договоров в целях создания правовых оснований для включения такого субординированного кредита в состав источников основного капитала публичного акционерного общества "Сбербанк России" в полном объеме согласно требованиям Банка России.

4. В случае передачи Банком России в казну Российской Федерации указанных в части 1 настоящей статьи прав требований Банка России к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по договору (договорам) о размещении денежных средств на депозит (депозиты), заключенному (заключенным) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, Правительство Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, вправе в 2020 году принимать решения о внесении прав требований по указанному договору (договорам) в качестве имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин