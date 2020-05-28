Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

Правительство на этой неделе завершает разработку общенационального плана действий для восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменения в ней. Президентом поручено представить программу к 1 июня.

В четверг, сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание об объемах финансирования мероприятий плана. Он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 2021 года.