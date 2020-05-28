Как будут выдавать аттестаты школьникам в 2020 году

Министерство просвещения опубликовало несколько проектов приказов. Они определяют, как школы в 2020 году будут вручать выпускникам аттестаты, как в них будут выставляться оценки и как выдаваться золотые медали. Главное новшество: теперь ребята могут получить аттестаты без ЕГЭ и ОГЭ.

Аттестат за 11-й класс с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получат выпускники, имеющие итоговые отметки "отлично" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение. Фото: Photoexpress

Более того - получить школьный аттестат они смогут даже по почте. Согласно документу, по заявлению выпускника школа сможет направить ему аттестат заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

А вот еще одна новая особенность - цифровая: выпускник вправе в электронной форме обратиться в школу с просьбой о направлении ему скан-копии оригинала аттестата.

Школа направляет копию по указанному выпускником адресу электронной почты в течение трех дней после получения обращения. При этом оригинал хранится в его личном деле до востребования.

Если приказ будет принят, аттестат об основном общем образовании (то есть за девятый класс. - Прим. ред.) и приложение к нему будут выдаваться выпускникам, имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. Его большинство девятиклассников успели пройти очно, в феврале 2020 года.

Тот же аттестат за девятый класс - но с отличием - выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем предметам и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Как именно будут выставляться оценки в аттестат девятиклассникам? Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) за 9-й класс и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Что с выпускниками одиннадцатых классов? Им выдается аттестат о среднем общем образовании.

Нужно иметь итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение. Его большинство ребят написали еще в декабре прошлого года.

Тот же аттестат за 11-й класс, но с отличием, выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение.

Итоговые отметки в аттестате за 11-й класс определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по программе среднего общего образования (то есть за 10-й и 11-й классы) и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Выпускникам, учившимся в форме семейного образования, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, которую они проходили в прикрепленной школе.

Что с золотыми медалями? Медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам 11-го класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам.

Как будем сдавать ЕГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали для общественного обсуждения проект совместного приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году.

Сразу подчеркнем, что все изменения направлены только на то, чтобы сохранить здоровье и выпускников, и учителей-организаторов.

- ЕГЭ проводится по следующим предметам: русский язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ.

- ЕГЭ проводится только для приема на обучение в вузы.

- 10-классники участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.

- Участники экзаменов вправе изменить перечень предметов, а также сроки участия в ЕГЭ. В этом случае они подают в Государственную экзаменационную комиссию своего региона заявления не позднее чем за две недели до начала первого экзамена. Важно помнить: решение об изменении перечня ранее выбранных предметов принимается комиссией только при наличии очень веских уважительных причин.

- ЕГЭ на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

- При проведении ЕГЭ могут привлекаться к работе учителя выпускников, которые сдают экзамен. "Решение об их участии в проведении ЕГЭ может приниматься региональными органами управления образованием в случаях увеличения количества пунктов проведения экзаменов или организации дополнительных пунктов в отдаленных населенных пунктах", - прокомментировали эту норму в Рособрнадзоре.