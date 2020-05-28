Как будут выглядеть театры, музеи и музыкальные лейблы в 2030 году

Сегодня 28 мая 2030 года. Именно так, никакой ошибки в дате. Последние 10 лет страна и мир медленно выходили из кризиса, который был вызван пандемией коронавируса 2019-2021 годов. И снова удар - новый вирус и новая пандемия. Выживут ли театры и музеи? Как изменятся предпочтения зрителей? Какие технологии придут на помощь деятелям культуры и как изменятся культурные институции? Об обозримом будущем размышляют ведущие игроки рынка культуры - руководители театров, музеев, галерей, телевизионных каналов и звукозаписывающих студий - которые в мае 2020 были студентами и как раз заканчивали ГИТИС, Российскую академию музыки им. Гнесиных и РАНХиГС. Модератором ZOOM-конференции "Театр и пандемия, или как студенты смотрят на современный театр из будущего" выступил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Вам может казаться, что биологическая угроза - самая главная. Но поверьте мне, будут и другие, может даже более страшные. Но пандемия - это не остановка жизни, а всего лишь испытание. Это и есть наша жизнь: у нас нет возможности воспользоваться черновиком или поставить ее на паузу. Поэтому мне очень интересно послушать, как вы будете адаптироваться к новой реальности", - обратился к студентам Михаил Швыдкой.

Первым голосом из будущего стало выступление Анастасии Корабельниковой, которая в 2030 году стала руководителем антрепризы.

"Мы пришли к выводу, что нужно не конкурировать, а сотрудничать с крупными коммерческими компаниями. Когда несколько разных индустрий создают общий проект, он оказывается лучше адаптирован к условиям пандемии", - уверенно заявила Анастасия и рассказывает об успешном спектакле "Пир", в котором задействованы актеры, рестораны и сервисы доставки еды.

Актеры сидят за столом, произносят тосты, ведут философские беседы, читают известных авторов и едят. Авторскую еду для спектакля разрабатывают лучшие рестораторы, и каждый зритель получает ее перед началом спектакля. И вот зритель сидит у себя дома на диване в VR-очках (чтобы виртуально оказаться за столом с актерами), смотрит, слушает и дегустирует те же блюда.

Сергей Окунев, которому досталась роль художественного руководителя одного из ведущих театров продолжает развивать тему безграничных технических возможностей. В ход идут виртуальные и дополненные реальности, VR-очки и даже искусственный интеллект, который может подсказать актеру, когда лучше сымпровизировать, а когда следовать авторскому тексту. Звучит очень заманчиво, ведь никто из нас до сих пор не видел "Гамлета" глазами Горацио.

"То есть театр - это уже не храм, а футбольный стадион", - слегка остужает пыл студенческой фантазии Михаил Швыдкой.

"Директор театра" Марина Мироева, пытается успокоить Михаила Ефимовича и предлагает компромиссные варианты. Актеры могут играть спектакль на сцене в режиме реального времени, а зрители наблюдать за ними с помощью очков дополненной реальности. Или, например, актер приходит к зрителю домой, и они общаются один на один. Если нет жестких ограничений, можно устраивать уличные перформансы в виде квеста, когда зритель перемещается от одного актера к другому. Наконец, можно оборудовать зал индивидуальными прозрачными капсулами для каждого зрителя.

"Программный директор театрального фестиваля" Ангелина Филатова пошла еще дальше и предложила использовать голограммы, чтобы спектакли можно было смотреть прямо у себя в гостиной. А актеры могли бы играть из дома на фоне хромакеев, которые с легкой руки технической бригады превращались бы в любую необходимую декорацию.

Детский театр, по словам его "директора" Татьяны Гусевой, будет существовать исключительно онлайн, и предложит маленьким зрителям не только спектакли, но и огромное количество дистанционных кружков.

Михаил Швыдкой добавил, что детский театр ждет много неожиданных поворотов, и чем дальше, тем сильнее будет технологическая составляющая. "Но в этом и опасность. Уже сейчас выросло поколение, у которого проблемы с ощущением реальности. Может все-таки детскому театру стоит вернуться к своим истокам?", - размышляет он.

Неожиданно для всех против новейших технологий выступил "руководитель международного театрального проекта" Максим Меламедов. "Театр - это живое взаимодействие актеров со зрителями и никак иначе", - заявил он и пригласил всех на настоящий офлайн-спектакль… в подземный театр. "В 2022 году ученые выяснили, что на глубине 200 метров вирусы впадают в спячку и заразиться невозможно", - раскрывает он свое ноу-хау.

В 2030 году Министерство культуры будет активно развивать и поддерживать всевозможные цифровые платформы и проекты, а также лоббировать закон о меценатстве, чтобы у каждого учреждения культуры была своя подушка безопасности.

Глобальная телекоммуникационная сеть "Культура" будет не только показывать лучшие спектакли и концерты, но и создавать свой контент, приспособив для этого роботизированные съемочные комплексы.

В музыкальной индустрии главными игроками станут стриминговые платформы, которые не только планируют погружать людей в виртуальную реальность концертов, но и улучшать их психологическое самочувствие, используя нейронные сети.

"Директор музыкального лейбла" Елена Агафонова добавляет, что хиты будет создавать искусственный интеллект, а дополнительным источником дохода станет разработка виртуальных игр.

"Куратор галереи современного искусства" Алексей Худорожко предлагает мыслить практично и обеспечивать финансовую независимость. Будущее, по его мнению, за эндаумент-фондами.

А Алина Сосновская, "директор арт-биеннале", настаивает, что главное - свобода. Чтобы сохранить эту свободы в условиях пандемии, зритель вместе с билетами будет приобретать защитный костюм, который он сможет создать сам, сохранив свою индивидуальность. А передвигаться между разными площадками можно будет на небольших паровозиках с прозрачными капсулами. "Мы не боимся жить офлайн!" - озвучила она лозунг своего биеннале.

Педагоги, оценивая выступления своих студентов, отметили, что хотели бы пожить в 2030-м. По их словам, прозвучало много хороших идей, которые можно начать реализовывать уже сейчас.

А примирил всех Михаил Швыдкой, напомнив, что еще в конце XIX века люди не знали, что делать с конским навозом на улицах, а потом появился автомобиль. "Всегда нужно быть готовыми к неожиданным открытиям", - заключил он.