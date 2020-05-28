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28.05.2020 17:57
Рубрика: Экономика

Ваучеры три года ждут

Какую компенсацию получат пассажиры отложенных авиарейсов
Текст: Евгений Гайва
Вместо денежной компенсации за отмененные рейсы авиакомпании выдадут пассажирам ваучеры, которыми можно будет оплатить будущие перелеты в течение трех лет с даты отмененного рейса. Проект постановления правительства об этом подготовил Минтранс.
Фото: РИА Новости
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Речь о рейсах, которые должны были состояться с 1 февраля 2020 года в Китай, а с 18 марта - по всем внутренним и международным воздушным перевозкам, если договоры были заключены до 1 мая. Перевозчик получит право в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения, изменить порядок и сроки возврата платы за билет, если возникла чрезвычайная ситуация или был введен режим повышенной готовности на территории всей страны или ее части.

Авиакомпания вправе в одностороннем порядке изменить дату, время и маршрут либо вообще отменить рейс и возвратить деньги. Но при этих обстоятельствах перевозчик может деньги пассажиру сразу не возвращать, а отправить их на депозит. Тогда воспользоваться этой суммой пассажир сможет для оплаты другого рейса в течение трех лет. Такой способ компенсаций называют выдачей ваучеров. Чтобы воспользоваться отложенной суммой, пассажир должен направить перевозчику уведомление с указанием ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность, номера бронирования и других данных. Если пассажир не воспользовался отложенными деньгами в установленный срок, то их должны вернуть по заявлению. Деньги должны поступить на карту за 10 дней со дня получения перевозчиком заявления.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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