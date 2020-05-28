Распоряжение главы Республики Карелия от 27 мая 2020 года № 327-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009) следующие изменения:

1) пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Обязательство по изоляции (самоизоляции) не распространяется на физических лиц, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, осуществляющих поездки по маршруту г. Сортавала - станция Горный парк Рускеала в ретропоезде (921Ч).";

2) в пункте 8.5 слова "до 1 июня" заменить словами "до 1 июля", слова "после 1 июня" заменить словами "после 1 июля";

3) в пункте 10.1 слова "до 1 июня" заменить словами "до 15 июня";

4) в пункте 11.12:

в подпункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта с 28 мая 2020 года не распространяется на городской наземный транспорт категории M2 и M3 вместимостью 18 посадочных мест и более (помимо места водителя) в Петрозаводском городском округе.";

абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:

"6) перевозка пассажиров городским наземным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе, Костомукшском городском округе, Кемском муниципальном районе, Лоухском муниципальном районе осуществляется при условии:";

5) в пункте 11.17:

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

"обеспечить безвозмездную передачу лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Республики Карелия, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки по режиму текущей дезинфекции мест общего пользования в жилых домах в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;

информацию о выполненных лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Республики Карелия, работах в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, а также о проведении заключительной дезинфекции в местах общего пользования по месту проживания (нахождения) больного COVID-19 размещать на официальном сайте Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать по уведомлению Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия проведение заключительной дезинфекции в местах общего пользования по месту проживания (нахождения) граждан с положительным результатом теста на COVID-19 с привлечением специализированных организаций.";

6) в пункте 14.3:

в абзаце шестом слова "до 1 июня" заменить словами "до 1 июля";

в абзаце седьмом слова "до 1 июня" заменить словами "до 1 июля", слова "после 1 июня" заменить словами "после 1 июля";

в абзаце восьмом слова "после 1 июня" заменить словами "после 1 июля".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







