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28 мая 2020 г.

Постановление правительства Кировской области от 27 мая 2020 года № 263-П "Об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 27 мая 2020 г.
Опубликован 28 мая 2020 г.

В соответствии с законами Кировской области от 29.12.2004 № 290-ЗО "О прожиточном минимуме в Кировской области" и от 03.04.2013 № 275-ЗО "О потребительской корзине в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной помощи и других целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской области за I квартал 2020 года в размерах, установленных постановлением Правительства Кировской области от 10.03.2020 № 100-П "Об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за IV квартал 2019 года", в расчете на душу населения − 10330 рублей, для трудоспособного населения − 11054 рубля, для пенсионеров − 8453 рубля, для детей − 10461 рубль.

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



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