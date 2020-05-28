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28.05.2020 15:10
Рубрика: Власть

Косачев: Россия продолжит сотрудничество с Ираном на основе "ядерной сделки"

Текст: Галина Мисливская
Россия будет продолжать сотрудничество с Ираном, в том числе - по "ядерной сделке", с соблюдением требований Совета Безопасности ООН, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранской ядерной программы, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. При этом его заместитель по вопросам нераспространения Кристофер Форд заявил, что принятые исключения не распространяются на строительство дополнительных реакторов (российско-иранский проект строительства АЭС предполагает возведение второго и третьего блоков).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Мы будем развивать сотрудничество с Ираном, исходя из соответствующих решений СБ ООН, включая резолюцию по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе)", - заявил Константин Косачев.

По его мнению, Вашингтон такими решениями "старается продемонстрировать, что он, несмотря на выход из важнейшего соглашения по Ирану, продолжает контролировать ситуацию практически единолично и оставляет за собой право решать, сколько и кому положено реакторов".

Он назвал действия США показательной демонстрацией курса на полный отказ от международных механизмов решения проблем, от классической дипломатии и согласования своих действий даже с ближайшими союзниками и переход на жесткие указания суверенным странам, что и как им делать под угрозой санкций.

"Что ж, вот это и есть "порядок, построенный на правилах", противопоставляемый миру, основанному на праве и международных соглашениях", - заключил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Ядерная программа Ирана

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