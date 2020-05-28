Косачев: Россия продолжит сотрудничество с Ираном на основе "ядерной сделки"

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранской ядерной программы, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС, для которого исключения продлены на 90 дней. При этом его заместитель по вопросам нераспространения Кристофер Форд заявил, что принятые исключения не распространяются на строительство дополнительных реакторов (российско-иранский проект строительства АЭС предполагает возведение второго и третьего блоков).

"Мы будем развивать сотрудничество с Ираном, исходя из соответствующих решений СБ ООН, включая резолюцию по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе)", - заявил Константин Косачев.

По его мнению, Вашингтон такими решениями "старается продемонстрировать, что он, несмотря на выход из важнейшего соглашения по Ирану, продолжает контролировать ситуацию практически единолично и оставляет за собой право решать, сколько и кому положено реакторов".

Он назвал действия США показательной демонстрацией курса на полный отказ от международных механизмов решения проблем, от классической дипломатии и согласования своих действий даже с ближайшими союзниками и переход на жесткие указания суверенным странам, что и как им делать под угрозой санкций.

"Что ж, вот это и есть "порядок, построенный на правилах", противопоставляемый миру, основанному на праве и международных соглашениях", - заключил сенатор.