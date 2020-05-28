Кремль призвал отменять санкции сообща

Россия не должна первой отменять рестрикции - здесь вряд ли какая-то страна может действовать в одиночку, нужна согласованность, заявили в Кремле.

"Безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно. Вряд ли какое-то государство может солировать в одиночку", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это вряд ли целесообразно, считает он.

Так в Кремле ответили на вопрос, собирается ли Россия отменять продуктовые ограничения, ведь в Москве не раз заявляли о необходимости снятия санкций в условиях пандемии.

Западные страны проигнорировали призывы. "Основные апологеты санкционного языка, языка рестрикций на все и вся, в данном случае индифферентно отнеслись к этим инициативам", - напомнил Песков.