Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все

Пандемия коронавируса стала очередным наставлением к смирению, показав, что перед большой бедой равны и страны, и люди. "Коронакризис буквально отшелушил все надуманное и наносное, ярко продемонстрировав непреходящую ценность человеческой жизни", - говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для китайского издания Global Times.

Стремительное распространение COVID-19 изменило ритм жизни планеты, подвергнув испытанию на прочность международные отношения. Говоря об очевидных последствиях пандемии, глава МИД отметил экономическую рецессию, кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений, а также ограничение гуманитарных, культурных, туристических обменов и контактов между людьми. И это - только вершина айсберга, подчеркивает Лавров.

Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в условиях, когда глобальный вызов должен был бы сплотить и заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы, отмечает министр. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", есть и те, кто пытаются воспользоваться текущей ситуацией для продвижения узкокорыстных интересов, сведения счетов с геополитическими конкурентами.

К неизбежным естественным последствиям распространения COVID-19 добавляются и "рукотворные", спровоцированные неспособностью определенной части человечества отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды. А ведь преодоление только объективных, очевидных уже сегодня последствий коронавируса требует беспрецедентной солидарности, сосредоточения сил и ресурсов, подчеркивает глава МИД.

Пандемия выявила и дефицит гуманизма. "Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы. Но, похоже, этот дефицит имеет глубинный характер и обусловлен поистине неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит" - отметил Лавров. В качестве примера он привел попытки возложить вину за распространение инфекции на Китай, а также спекуляции относительно российской помощи ряду государств, и абсурдных обвинений в адрес России в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния".

По словам главы МИД, когда кризис будет преодолен, международному сообществу предстоит комплексно и всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них.