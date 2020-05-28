Новости

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета 03:00
Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все 02:40
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX 02:32
В Минкомсвязи опубликовали новый список вывозных авиарейсов для россиян 01:40
Экипаж Crew Dragon после отмены старта вернулся в карантин 01:29
Трамп пригрозил жестко регулировать деятельность соцсетей в США 00:58
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 00:49
Вирусологи рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса на Кубе 00:35
Рогозин сообщил подробности создания новой орбитальной станции 00:31
США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы 27.05.2020
Пуск корабля Crew Dragon к МКС отложили за 17 минут до старта 27.05.2020
В Зеленограде спасатели доставили утят в безопасное место 27.05.2020
Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс 27.05.2020
Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19 27.05.2020
ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики 27.05.2020
Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 27.05.2020
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 27.05.2020
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 27.05.2020
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 27.05.2020
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 27.05.2020
Для москвичей открывается городской велопрокат 27.05.2020
В Москве вновь откроются парки 27.05.2020
В Москве открываются ярмарки выходного дня 27.05.2020
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 27.05.2020
В Москве снова откроются автосалоны 27.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
28.05.2020 02:40
Рубрика: Власть

Лавров: Пройти проверку пандемией оказались готовы не все

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД РФ/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД РФ/РИА Новости

Пандемия коронавируса стала очередным наставлением к смирению, показав, что перед большой бедой равны и страны, и люди. "Коронакризис буквально отшелушил все надуманное и наносное, ярко продемонстрировав непреходящую ценность человеческой жизни", - говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для китайского издания Global Times.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров: ОДКБ поддерживает призыв ООН объявить глобальное перемирие в связи с COVID-19

Стремительное распространение COVID-19 изменило ритм жизни планеты, подвергнув испытанию на прочность международные отношения. Говоря об очевидных последствиях пандемии, глава МИД отметил экономическую рецессию, кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений, а также ограничение гуманитарных, культурных, туристических обменов и контактов между людьми. И это - только вершина айсберга, подчеркивает Лавров.

Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в условиях, когда глобальный вызов должен был бы сплотить и заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы, отмечает министр. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", есть и те, кто пытаются воспользоваться текущей ситуацией для продвижения узкокорыстных интересов, сведения счетов с геополитическими конкурентами.

К неизбежным естественным последствиям распространения COVID-19 добавляются и "рукотворные", спровоцированные неспособностью определенной части человечества отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды. А ведь преодоление только объективных, очевидных уже сегодня последствий коронавируса требует беспрецедентной солидарности, сосредоточения сил и ресурсов, подчеркивает глава МИД.

Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии

Пандемия выявила и дефицит гуманизма. "Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы. Но, похоже, этот дефицит имеет глубинный характер и обусловлен поистине неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит" - отметил Лавров. В качестве примера он привел попытки возложить вину за распространение инфекции на Китай, а также спекуляции относительно российской помощи ряду государств, и абсурдных обвинений в адрес России в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния".

По словам главы МИД, когда кризис будет преодолен, международному сообществу предстоит комплексно и всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование