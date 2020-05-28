Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России

Пандемия коронавируса выявила дефицит гуманизма. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

По его словам, дошло до запретов некоторым странам обращаться к России за медико-гуманитарной помощью. И это делается, не взирая на уровень тяжести ситуации. Упомянул министр и спекуляции относительно российской помощи ряду государств.

Лавров убежден, что этот дефицит гуманизма нельзя списать на растерянность перед лицом COVID-19. Он имеет глубинный характер и обусловлен неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит, отметил глава МИД.