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28.05.2020 11:16
Рубрика: Власть

Льгота для сирот при поступлении в вузы может стать бессрочной

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах. Авторами выступили депутаты Госдумы от "Единой России".
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

По действующему законодательству, дети-сироты наряду с детьми-инвалидами и рядом других категорий имеют право на поступление в вузы без конкурса. При этом на места для них выделяется квота в 10% от общего числа бюджетных мест. Для зачисления в вуз достаточно набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы должен был истечь в 2021 году, однако парламентарии предлагают продлить ее бессрочно - для программ бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты. Условием останется успешное прохождения вступительных испытаний.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Законопроект также касается детей, оставшихся без попечения родителей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что право на зачисление в вузы вне конкурса является значимым "социальным лифтом" для таких детей. Они получают дополнительную гарантию на получение высшего образования.

В правительстве РФ законопроект поддержали, но с условием доработки и устранением некоторых замечаний, которые носят технический характер.

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