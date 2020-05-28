Льгота для сирот при поступлении в вузы может стать бессрочной

По действующему законодательству, дети-сироты наряду с детьми-инвалидами и рядом других категорий имеют право на поступление в вузы без конкурса. При этом на места для них выделяется квота в 10% от общего числа бюджетных мест. Для зачисления в вуз достаточно набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы должен был истечь в 2021 году, однако парламентарии предлагают продлить ее бессрочно - для программ бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты. Условием останется успешное прохождения вступительных испытаний.

Законопроект также касается детей, оставшихся без попечения родителей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что право на зачисление в вузы вне конкурса является значимым "социальным лифтом" для таких детей. Они получают дополнительную гарантию на получение высшего образования.

В правительстве РФ законопроект поддержали, но с условием доработки и устранением некоторых замечаний, которые носят технический характер.