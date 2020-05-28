"Локомотив" и "Интер" не договорились о продлении аренды Жоау Мариу

Московский "Локомотив" не смог продлить аренду португальского полузащитника Жоау Мариу до окончания нынешнего сезона.

Изначально договор был подписан до 30 июня, однако из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был прерван в марте и возобновится не раньше 21 июня. Как сообщает "СЭ" представители российского клуба пытались договориться с миланцами о продлении аренды, но безуспешно.

Вряд ли "Локомотив" с учетом объявленной смены вектора развития будет выкупать игрока у "Интера". Трансферная стоимость Мариу составляет около 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за "Локомотив" 11 матчей, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее возвращаться в клуб отказался защитник "железнодорожников" Бенедикт Хеведес. По данным СМИ, немец намерен разорвать контракт и продолжить карьеру в Бундеслиге.