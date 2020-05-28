Впервые в онлайн-формате пройдет очередной Международный конгресс "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". Участников ждет насыщенная научная программа, в которой будут и лекции, и трансляции операций, и мастер-класс по эндоскопии, и школы экспертов.

- Онлайн дает уникальную возможность отечественным и иностранным специалистам обменяться опытом, представить свои разработки и инновации в диагностике и лечении, - рассказала "РГ" президент конгресса, главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян. - А еще и побывать в лучших мировых клиниках Франции, Японии, Бельгии, США, Германии и России. Ведущие специалисты расскажут о последних тенденциях в лечении гинекологических заболеваний с учетом пандемии коронавируса. Влияет ли COVID-19 на репродуктивное здоровье граждан. Опыт разных континентов в проведение неотложных операций в период эпидемиологической обстановки.

Я уверена, что свободный доступ на конгресс любому желающему, который пройдет регистрацию по ссылке, позволит попробовать и различные форматы взаимодействия с аудиторией. Поэтому, если вы 2-4 июня находитесь дома и вам интересны достижения в гинекологии, будьте с нами! Кроме того, все наши встречи, лекции будут доступны на платформе ZOOM. И каждый присоединившийся к нам доктор из любого уголка России сможет получить квалификационные баллы на портале Непрерывного медицинского образования.