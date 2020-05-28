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28.05.2020 12:07
Рубрика: В мире

МИД РФ: Роль Украины в крушении рейса МН17 по-настоящему не расследовали

Текст: Юрий Когалов
Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, так и не изучила по-настоящему роль Украины в этой трагедии. Такое мнение выразил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

"Мы неоднократно выражали удивление в связи с тем, что материалы, переданные нами, то игнорировались, то объявлялись сфальсифицированными​​​. В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла, очевидно, заинтересованная сторона - Украина", - цитирует дипломата РИА Новости. Парамонов обратил внимание, что при этом так и не было выяснено, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной вооруженного конфликта для полетов гражданских самолетов.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
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По словам представителя МИД РФ, несмотря на то, что прошло шесть лет с момента катастрофы, следственная группа свое расследование так и не завершила, однако дело уже успели передать в суд. "К работе ССГ у нас накопилось немало нареканий. Оно политизировано, предвзято и однобоко", - заявил Парамонов. Дипломат считает, что формирование доказательной базы велось избирательно, "как будто с первого дня все подгонялось под заранее выбранную версию причастности российской стороны". Однако он выразил надежду, что суд обратит внимание на недоработки следователей и перепроверит все представленные ими доказательства, будут назначены дополнительные экспертизы.

Хотя Россия не является стороной судебного процесса по делу о крушении рейса MH17, Москва следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела. "В случае, если в адрес российской стороны будут направлены какие-то дополнительные запросы об оказании правовой помощи, они будут рассматриваться в соответствии с имеющимися требованиями и международными обязательствами", - отметил Парамонов.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Фото: www.instagram.com/zaraabidofficial.fp
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев, несмотря на то, что у них не было возможности сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа пытается возложить ответственность на Россию, проигнорировав представленные Москвой факты, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала украинской стороне. При этом саму Россию к расследованию не допускают, на что неоднократно обращали внимание в МИД РФ.

Первые судебные слушания прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Предполагается, что процесс возобновится 8 июня. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В мире экс-СССР Украина Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МИД Крушение Boeing под Донецком

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