МИД РФ: США могут выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний

В Москве не исключают, что Вашингтон готовит почву для выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации. Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что ДВЗЯИ является одним из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.

Захарова также подчеркнула, что у США уже есть тщательно проработанный алгоритм выхода из того или иного международного соглашения. Главным инструментом этого алгоритма являются утечки и вброс соответствующих материалов, в частности - в СМИ.

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации американского президента недавно обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.