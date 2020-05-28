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28.05.2020 21:27
Рубрика: Власть

Минюст потребовал устранить препятствия для работы адвокатов в регионах

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России направила губернаторам письмо об обеспечении возможности беспрепятственного передвижения адвокатов, прибывших из других субъектов Российской Федерации в целях исполнения ими профессиональных обязанностей. Если адвокат прибыл для оказания квалифицированной юридической помощи, он не должен проходить установленный в регионе двухнедельный карантин. Для того, чтобы избежать обсерватора, адвокату достаточно будет предъявить адвокатское удостоверение.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рядом субъектов Российской Федерации введены требования в отношении граждан, прибывших на их территорию из других регионов, по обеспечению самоизоляции в течение 14 дней, - рассказали в Минюсте. - При этом для проживающих в регионе граждан изоляция обеспечивается по месту жительства, а для граждан, проживающих в других регионах, - в условиях обсерватора".

Однако на адвокатов, приезжающих по работе, такие ограничения распространяться не должны.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Минюстом России также направлено обращение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации А.Ю. Поповой с просьбой направить в субъекты Российской Федерации разъяснения Роспотребнадзора о нераспространении ограничений, связанных с передвижением по территории Российской Федерации на адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность, при предъявлении ими удостоверений", - сообщили в ведомстве.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев назвал обращение Минюста России нужным и своевременным, поскольку осуществление правосудия, расследования уголовных и административных дел невозможно без обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь.

"Соразмерным и разумным можно считать принятие санитарных мер в виде обязанности пользоваться масками, перчатками и т.д. Но ограничивать право воспользоваться помощью выбранного адвоката - чрезмерный барьер", - заявил он.

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