Минск намерен упростить процедуру получения гражданства

"Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в стране, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты", - заявил представитель МВД, уточнив, что в среднем около трех тысяч иностранных граждан ежегодно приобретают гражданство РБ в упрощенном порядке. Речь идет, прежде всего, о "россиянах, жителях государств бывшего Советского союза и некоторых стран дальней дуги", - добавил он.

Как уже ранее сообщал "СОЮЗ", упрощенный порядок приобретения гражданства планируется предоставить и иностранцам, которые получают в РБ профессиональное образование. Причем срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в стране, сокращается с семи до пяти лет.

Кроме того, льготным порядком смогут воспользоваться и те, кто получил в стране высшее образование и работает в ней не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей - граждан Беларуси.

Еще одно новшество, по словам Бегуна, касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в республику.

Поправки предусматривают также, что утрачивать гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство республики не по рождению.

Расширен перечень оснований и для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта полагают, что его следует распространить не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По мнению авторов документа, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Депутаты намерены рассмотреть данные поправки в первом чтении на весенней сессии, уточняет агентство.