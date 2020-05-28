Минздрав рекомендовал тестировать новорожденных на COVID-19

В тексте рекомендаций оговаривается, что тестированию подлежат все дети, рожденные от матерей с подозреваемым или уже подтвержденным инфицированием COVID-19; поступившие в медицинские учреждения с подозреваемым или подтвержденным вирусом; находившиеся в контакте с людьми с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции; при переводе новорожденного в медицинские и социальные учреждения закрытого типа.

"Тесты проводятся двукратно, в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни", - говорится в тексте рекомендаций.

Там также отмечается, что у беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания.

"Основываясь на публикациях из Китая, Италии и США, можно утверждать, что имеющиеся данные не свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных женщин по сравнению с общей популяцией взрослых людей", - говорится в превью к общим рекомендациям Минздрава.