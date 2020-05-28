Мишустин: Более 22 млрд рублей получат регионы на выплаты медработникам

Новости

Уникальный янтарь назвали в честь будущей победы над COVID-19 13:41
Археологи рассказали о содержании энколлионов XII века 13:40
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре 13:38
Мнимая племянница российского олигарха объявлена в международный розыск 13:33
В Югре из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус 13:31
У Баринова и еще трех футболистов "Локомотива" выявлен коронавирус 13:28
Песков ответил коронаскептикам 13:28
Российский космический хоррор "Спутник" собрал более 1 млн просмотров 13:27
В Екатеринбурге пятилетний мальчик пропал с детской площадки 13:27
В ТОР "Столица Арктики" зарегистрирован первый резидент 13:25
В Крыму предъявлено обвинение производителю печенья с коноплей 13:20
Генри Кавилл рвется обратно в DC: в каком фильме он появится 13:20
"Аптекарский огород" в Москве откроется 1 июня 13:11
В Италии нашли древний объект, за которым "охотились" 100 лет 13:10
В Haval рассказали, считают ли внедорожник H5 "убийцей УАЗа" 13:10
В Крыму уникальная операция на поджелудке спасла жизнь онкобольному 13:07
В Омской области многодетная мать избила двухлетнюю дочь 13:07
Дагестан получит почти 2 млрд рублей на строительство трех медцентров 13:00
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо 13:00
Брянская школьница умерла, проглотив батарейку 12:57
В Тульской области скончались шесть человек с диагнозом COVID-19 12:55
Ученые обнаружили у шимпанзе зачатки "человеческой" речи 12:53
Директор Росгвардии поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем пограничника 12:52
Миронов призвал проверить целесообразность изменения правил охоты в РФ 12:52
Прием заявок на соискание премии Николая Островского стартует 1 июня 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 12:29
Рубрика: Власть

Мишустин: Более 22 млрд рублей получат регионы на выплаты медработникам

Текст: Владимир Кузьмин
Более 22 миллиардов рублей правительство распределяет между регионами на стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

"Мы внимательно следим за тем, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили все положенные им средства", - заверил он.

Кузнецова предложила расширить круг получателей выплат на детей

Из выделяемых денег два миллиарда рублей предназначено для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май-июнь. Еще более 4,5 миллиардов рублей пойдут на федеральную доплату медицинским работникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший персонал.

"Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег", - подчеркнул Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков ответил коронаскептикам
Польша возобновила поставки российского газа из Германии
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
ВС РФ: Во время карантина можно отказываться от обязательств по договорам
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование