Мишустин: Более 22 млрд рублей получат регионы на выплаты медработникам

Более 22 миллиардов рублей правительство распределяет между регионами на стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Мы внимательно следим за тем, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили все положенные им средства", - заверил он.

Из выделяемых денег два миллиарда рублей предназначено для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май-июнь. Еще более 4,5 миллиардов рублей пойдут на федеральную доплату медицинским работникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший персонал.

"Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег", - подчеркнул Мишустин.