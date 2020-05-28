Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в максимально короткие сроки подготовить нормативную базу для реализации новых инициатив по поддержке населения, согласованных с президентом накануне в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

"Это продление сроков, в течение которых безработные продолжат получать пособия, увеличение минимального размера пособия по безработице, расширение числа семей с детьми, которые получат ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей, получение индивидуальными предпринимателями пособия по безработице в максимальном размере, а также донастройка правового регулирования режимов удаленной занятости", - напомнил премьер о новых задачах. Он поручил в максимально короткие сроки подготовить необходимую нормативную базу. Организация работы и личный контроль за ней возложены на вице-премьера, главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Кроме того, более 22 миллиардов рублей правительство направляет в регионы на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией, сообщил Михаил Мишустин. "Мы внимательно следим за тем, чтобы люди своевременно и в полном объеме получили все положенные им средства", - заявил он в четверг на заседании кабмина.

Из выделяемых денег два миллиарда рублей предназначено для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май-июнь. Еще более 4,5 миллиарда рублей пойдут на федеральную доплату в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший персонал. "Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег", - подчеркнул премьер.

В некоторых регионах эпидемиологическая ситуация находится на особом контроле. Ранее на совещании у президента обсуждались дополнительные меры для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Распоряжением Владимира Путина в помощь республике были направлены силы МЧС и министерства обороны.

Теперь правительство выделяет почти два миллиарда рублей на строительство в регионе трех медцентров общей мощностью в 200 коек. В каждом будет установлено современное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и компьютерные томографы, будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний, рассказал глава правительства. Это, полагает он, позволит повысить качество медпомощи для жителей республики.

Для выполнения президентского поручения по поддержке самозанятых граждан, которым вернут уплаченный в 2019 году налог на профессиональный доход, кабинет министров предусмотрел 1,6 миллиарда рублей. Чтобы получить средства, гражданам не нужно обращаться в ФНС - вся работа будет организована автоматически. "Необходимо лишь мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", - разъяснил Мишустин.

На возврат самозанятым гражданам уплаченного в 2019 году налога на профессиональный доход выделено 1,6 миллиарда рублей

Почти 11 миллиардов рублей направляются на поддержку российских аэропортов, чтобы частично компенсировать им сокращение доходов из-за снижения объемов пассажирских авиаперевозок. Деньги можно будет использовать в первую очередь на зарплаты персонала и уплату страховых взносов, также на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств. "Обращаю внимание, что эта мера поддержки не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров", - особо подчеркнул премьер. Контролем займется Росавиация.

В период пандемии многие граждане сами взялись помогать другим людям, которым особенно нужна поддержка. Тем, кто решился на ответственный шаг взять под опеку инвалидов, пожилых людей и детей-сирот и обеспечивать им уход на дому, а не в соцучреждениях, государство поможет финансово. "Мы поддержим в этот период, с 1 апреля по 30 июня, дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании", - заявил Мишустин.

Между тем

План по восстановлению экономики РФ включает 500 мероприятий

Правительство на этой неделе завершает разработку общенационального плана действий для восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений в ней. Президентом поручено представить программу к 1 июня. Вчера, как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание об объемах финансирования мероприятий плана. Он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 2021 года.