Мишустин поручил оперативно реализовать поручения по поддержке занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в максимально короткие сроки подготовить нормативную базу для реализации новых инициатив по поддержке населения, согласованных с президентом накануне в ходе совещания по ситуации на рынке труда в условиях распространения коронавирусной инфекции. Организация работы и личный контроль за ней возложены на вице-премьера, главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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- Это продление сроков, в течение которых безработные продолжат получать пособия, увеличение минимального размера пособия по безработице, расширение числа семей с детьми, которые получат ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей, получение индивидуальными предпринимателями пособия по безработице в максимальном размере, а также донастройка правового регулирования режимов удаленной занятости, - напомнил премьер о новых задачах.