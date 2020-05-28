Мишустин поручил оперативно реализовать поручения по поддержке занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в максимально короткие сроки подготовить нормативную базу для реализации новых инициатив по поддержке населения, согласованных с президентом накануне в ходе совещания по ситуации на рынке труда в условиях распространения коронавирусной инфекции. Организация работы и личный контроль за ней возложены на вице-премьера, главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Фото: Сергей Куксин/ РГ