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28.05.2020 15:24
Проект: Пресс-релизы

МКБ представил динамику открытия счетов в различных отраслях

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал изменения активности корпоративных клиентов в период пандемии. Исследование показало, что в период самоизоляции компании продолжали активно открывать счета в банке.

Лидерами по открытию счетов в сегменте МСБ до марта 2020 года были оптовая торговля, строительство, сфера услуг, ритейл, транспорт. Самоизоляция внесла незначительные коррективы в активность бизнеса по открытию счетов.

Лидером по открытию счетов стал ритейл (20,2% против 13,2%), активность в сфере оптовой торговли и услуг снизилась незначительно, активность строителей и транспортных компаний практически не изменилась.

Среди крупных клиентов банка лидерами по открытию счетов до пандемии были оптовые компании, после введения ограничительных мер их активность повысилась. Если ранее на оптовую торговлю приходился каждый пятый счет, то в апреле-мае - каждый четвертый. Существенно снизилась активность финансовых компаний, но выросла у промышленных (на 7% в общем объеме открываемых счетов). Доля крупного бизнеса из сферы услуг также осталась неизменной. Среди новых клиентов наиболее активны были представители транспорта.

Анализ цифр показывает, что в сложной экономической ситуации бизнес, включая представителей пострадавших отраслей, продолжает активно работать.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Компании Пресс-релизы компаний

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