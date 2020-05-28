Мнимая племянница российского олигарха объявлена в международный розыск

Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии объявило в международный розыск мнимую племянницу российского олигарха, которая проходила в 2017 году под псевдонимом "Алена Макарова" по делу вице-канцлера Ханса-Кристиана Штрахе, известному как "Афера Ибица". Политик попал в ловушку шантажистов с серьезными политическими последствиями. Криминалисты восстановили всю видеозапись беседы на курорте, длившуюся более двенадцати часов, а снимки "племянницы" выложили в сеть с просьбой оказать содействие в ее поимке, сообщает газета Merkur.

В результате работы по делу только за последний год было подготовлено 139 промежуточных отчетов, проведено 55 обысков, а также 250 допросов фигурантов, замешанных в афере. Кроме того, изъяты и приобщены к делу подслушивающие устройства, которым был напичкан номер в отеле на Ибице, а также аудиозаписи, говорится на сайте ведомства уголовной полиции.

По данным газеты Kronen Zeitung, по ордеру прокуратуры в Австрии были задержаны подозреваемые в организации "Аферы Ибица". Речь идет о владельце детективного бюро из Мюнхена, адвокате из Вены, гражданине Австрии и Сербии, а также о бывшем начальнике службы безопасности экс-вице-канцлера.

По версии следствия, немецкий детектив Юлиан Х. и венский адвокат М. вступили в сговор с целью шантажа Штрахе, чтобы потребовать от него 400 тысяч евро за выкуп компрометирующих материалов. Девушка сербского происхождения была выбрана на эту роль в результате своеобразного кастинга на тип женщин, которые визуально нравятся политику. Этим занимались выходцы с Балкан. Они арендовали виллу для переговоров с австрийским деятелем и организовали видеосъемку. Начальник службы безопасности экс-вице-канцлера координировал все свои действия с подельниками.

Напомним, 17 мая 2017 года немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel почти синхронно опубликовали видеозапись, на которой 50-летний Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают правительственные контракты с женщиной, называющей себя "инвестором и племянницей одного российского олигарха". После употребления алкоголя экс-вице-канцлер предложил ей помочь деньгами в избирательной кампании Австрийской партии свободы на парламентских выборах 2017 года взамен получения строительных подрядов и приобретения доли в тиражной газете Kronen Zeitung.

Обнародование видеозаписей произвело к то у, что вице-канцлер Австрии и многолетний руководитель австрийской "Партии свободы" подал в отставку. Канцлер Себастьян Курц объявил тогда о недоверии коалиционному партнеру и объявил досрочные парламентские выборы.