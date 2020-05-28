На платформе "Иннопром" пройдет Международный промышленный марафон

Онлайн-сессии в рамках INNOPROM ONLINE проводятся каждую среду в 12.00 для обсуждения самых актуальных вопросов глобальной промышленности. Российские и зарубежные эксперты рассказывают о своем опыте преодоления вызовов развитию индустрии.
Образовательные воркшопы в рамках проекта INNOPROM EDUCATION сочетают мероприятия по софт и хард-скиллз, которые необходимы специалистам, напрямую взаимодействующими с разными этапами производства в эпоху "Индустрии 4.0". Для разработки программ привлекаются лучшие авторы и эксперты отрасли. Регистрация на обучающие мероприятия доступна как для компаний, так и отдельных слушателей.
"В текущих условиях гибкость и адаптивность к потребностям наших клиентов - ключевые факторы эффективности. Мы входим в новое десятилетие "Иннопром" в виде универсальной промышленной платформы, в которую интегрированы различные онлайн- и офлайн-форматы. Теперь уже не раз в год, а каждую неделю мы помогаем российским и международным компаниям общаться друг с другом, обсуждать актуальные вопросы промышленного развития, презентовать свои продукты, развиваться и решать прикладные технологические задачи", - отметил первый вице-президент ГК "Формика" и директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.
Главная промышленная выставка России "Иннопром" традиционно пройдет на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" c 6 по 9 июля 2021 года. Кроме того, запланированы выставки в формате "Иннопром" - Большая промышленная неделя в Каире и Большая промышленная неделя в Ташкенте.