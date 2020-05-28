Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 51 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; 2000, N 2, ст. 162; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 17, ст. 2475; N 29, ст. 4396; 2016, N 22, ст. 3097) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Руководитель научной организации назначается (избирается) в соответствии с законодательством и в порядке, предусмотренном ее уставом, и несет ответственность за руководство научной, научно-технической, организационно-хозяйственной деятельностью научной организации, а также за реализацию программы или плана развития научной организации.";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В государственной или муниципальной научной организации могут учреждаться должность руководителя научного направления и (или) должность научного руководителя научной организации в порядке, определяемом ее уставом. Лица, замещающие указанные должности, не вправе осуществлять полномочия руководителя научной организации, его заместителей.

Руководитель научного направления обеспечивает формирование приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в научной организации.

Полномочия научного руководителя научной организации, в том числе связанные с его участием в определении программы или плана развития научной организации, в деятельности коллегиальных органов управления научной организации, в решении вопросов совершенствования научной, научно-технической, организационной и управленческой деятельности научной организации, а также связанные с представлением научной организации в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, устанавливаются уставом научной организации.

Научный руководитель научной организации по решению ее ученого (научного, научно-технического) совета может быть председателем ученого (научного, научно-технического) совета научной организации.

Порядок замещения должности руководителя научного направления, должности научного руководителя научной организации, а также полномочия руководителя научного направления определяются уставом научной организации.";

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Ученые (научные, научно-технические) советы государственных и муниципальных научных организаций разрабатывают и утверждают планы научных работ, программы или планы развития государственных и муниципальных научных организаций гласно исходя из государственных заданий, профиля государственных и муниципальных научных организаций, их научных и экономических интересов.";

2) абзац шестой пункта 3 и пункт 4 статьи 7 признать утратившими силу.

Статья 2

Внести в статью 51 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962; 2020, N 9, ст. 1137) следующие изменения:

1) часть 8 дополнить словами ", а также за реализацию программы развития образовательной организации";

2) в части 11 слова "по решению ее ученого совета" исключить, дополнить словами "в порядке, определяемом ее уставом";

3) в части 13 слова "и его полномочия определяются" заменить словом "определяется";

4) дополнить частями 15 и 16 следующего содержания:

"15. Полномочия президента образовательной организации высшего образования, в том числе связанные с его участием в определении программы развития образовательной организации высшего образования, в деятельности коллегиальных органов управления образовательной организации высшего образования, в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности образовательной организации высшего образования, а также связанные с представлением образовательной организации высшего образования в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, устанавливаются уставом образовательной организации высшего образования.

16. Президент образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета может быть председателем ученого совета образовательной организации высшего образования.".

Статья 3

Уставы государственных и муниципальных научных организаций, государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования применяются в части, не противоречащей нормам, установленным статьями 5 и 7 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (в редакции настоящего Федерального закона) и статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), и подлежат приведению в соответствие с указанными нормами в срок до 31 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин