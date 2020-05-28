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Текст:   Марина Трубилина 
21:10 28.05.2020

Названы регионы, где активнее всего строили жилье в 2019 году

Итоги ввода жилья и реализации мер по стимулированию жилищного строительства в 2019 году подвел глава Минстроя Владимир Якушев на заседании правительства.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"В целом по стране было построено 82 млн кв. м жилья. Основной ввод обеспечили 15 регионов", - сказал Якушев. В лидерах - Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Ростовская, Свердловская области, Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Красноярский край, Тюменская и Челябинская области.

Фото: РИА Новости
Мишустин поручил сохранить объемы строительства в рамках нацпроектов

Сейчас в стадии строительства находится 99,8 млн кв. м жилья: с использованием счетов эскроу возводится 33,1 млн кв. м., по старым правилам - 58,6 млн кв. м.

Одна из важнейших задач повышения объемов жилищного строительства - это обеспечение земельных участков под будущее строительство социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, подчеркнул министр. Минстрой реализует программу "Стимул", направленную на субсидирование строительства такой инфраструктуры в регионах. "Денежные средства, вложенные в создание инфраструктуры, а это 22,5 млрд рублей, обеспечили в 2019 году ввод в 42 регионах 7,2 млн кв. м жилья", - сообщил Якушев.

Снижение ввода жилья в нынешнем году на 5% по сравнению с 2019 годом, по словам министра, было прогнозируемо, поскольку в апреле в 44 регионах действовали ограничения на строительные работы, а в Москве и Подмосковье строительство было остановлено полностью практически на месяц. По его мнению, последствия кризиса в силу инертности строительства будут понятны спустя некоторое время.

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