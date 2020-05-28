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28.05.2020,  
11:33
Текст:  Светлана Цыганкова

NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М

Американский журнал The National Interest прокомментировал испытания сверхзвукового модернизированного бомбардировщика ВВС России Ту-22М3М в сверхзвуковом режиме. В издании отметили, что самолет может противостоять авианосным ударным группам ВМС США.

Фото: Rob Schleiffer / wikimedia.org
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Ту-22М3М представляет собой модернизированный вариант сверхзвукового ракетоносца большой дальности Ту-22М3 с крылом изменяемой стреловидности. Он имеет 80 процентов новой авионики по сравнению с оригинальным Ту-22М. А еще новое электронное оборудование, включая навигацию, связь, прицелы, системы управления двигателем и средства радиоэлектронной борьбы.

Бомбардировщики будут нести крылатые ракеты воздушного базирования X-32 с дальностью от 600 до одной тысячи километров. Х-32 позволяет самолету занимать уникальное положение между стратегическим и оперативно-тактическим уровнями. Кроме того, Ту-22М3М может получить новую гиперзвуковую ракету.

Предварительные испытания Ту-22М3М планируют завершить в 2020 году. Российские ВВС начнут получать модернизированные бомбардировщики в 2021 году.

Модернизация, по мнению журнала, повысит точность навигации, упростит обслуживание самолета и его предполетную подготовку.

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