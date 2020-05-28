Новак Джокович лично откроет теннисный сезон

Первый номер мировой теннисной классификации серб Новак Джокович отметит в пятницу свое 33-летие. А накануне он сам преподнес подарок любителям тенниса. Как заявил его представитель, 17-кратный победитель турниров "Большого Шлема" проведет серию состязаний под названием "Адриа Тур". Они начнутся уже 13 июня и будут проходить до 5 июля в Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии.

Сайт "Мир и спорт" уверяет, что Джокович пригласил на Балканы лучших игроков планеты. Так, уже получено согласие от третьего номера классификации австрийца Доминика Тима и 19-й ракетки болгарина Григора Димитрова.

Интересно, как отнесутся к этой инициативе серба руководители Международной федерации тенниса и АТР? Ведь все их турниры, как и женские соревнования, проходящие в рамках WTA, были отменены еще в марте и не должны возобновиться раньше конца июля. Перенесен на сентябрь даже "Ролан Гаррос" - турнир "Большого Шлема". А легендарный "Уимблдон" впервые со времен Второй мировой войны и вовсе отменен.

Джокович явно вступил в определенную конфронтацию с заправилами мирового тенниса. Видимо, строгие меры против серба все же исключены. Уж слишком много значит его имя для тенниса. Возможно, оправданием послужит и то, что в эпоху пандемии вырученные средства будут использованы в нескольких региональных гуманитарных проектах. К тому же нельзя сказать, что Балканы уж очень сильно затронуты COVID-19. Инфицированы менее 20 тысяч человек.

13 и 14 июня первый этап тура примет Белград. Турнир будет транслироваться по телевидению. А вот допустят ли на трибуны зрителей, пока неизвестно.