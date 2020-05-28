Новый фильм о Бэнкси покажут на Beat Film Festival уже летом

Сегодня, 28 мая, должен был начаться одиннадцатый Beat Film Festival. Однако из-за коронавируса даты были перенесены. Он пройдет с 21 июля по 2 августа в онлайн или гибридном формате в зависимости от того, когда откроются кинотеатры. А в подтверждение того, что фестиваль обязательно состоится, именно сегодня команда Beat Film Festival объявляет первые фильмы программы и сразу - секцию Гала-премьер.

По традиции в секцию входят громкие фестивальные хиты. Обычно гала-премьеры проходят в самом большом кинозале Москвы - первом зале кинотеатра "Октябрь" на 1500 мест - и сопровождаются дискуссиями с экспертами.

В этом году в программу гала-премьер 2020 вошли шесть фильмов:

"В погоне за Бэнкси" - премьера этого фильма состоялась в этом году на фестивале Трайбека. В картине зрители совершат с гуру граффити-культуры мировой тур по его самым известным работам, "поучаствуют" в беседах с его фанатами и коллекционерами.

"Говорит Трумен Капоте" - траектория взлета и падения великого американского писателя, реконструированная с помощью ранее неизвестных аудиозаписей интервью с друзьями и знакомыми Капоте, а также архивными кадрами, которые переносят зрителя в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в "Студии 54".

"Colette, любовь моя" - признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette, который все 20 лет своего существования оставался одной из самых горячих точек на карте мировой моды. О том, как магазину на улице Сент-Оноре удавалось идти впереди своего времени, рассказывают его создательницы, мать и дочь Колетт Руссо и Сара Андельман, а также их именитые поклонники: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

"По волнам: Искусство звука в кино" - фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: его вехам, героям и секретам. Наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

"Сбежавшая" - героиня второй ленты Сюзанны Реджины Мейерс (режиссера "Рейва в Иране") бесстрашная девушка из Саудовской Аравии: она документирует на камеру смартфона свою подготовку к побегу из одной из самых репрессивных стран мира. Американская премьера фильма прошла на фестивале "Сандэнс", европейская - на Берлинале, в программе "Панорама".

"Мэйден" - история британской яхтсменки Трейси Эдвардс, которая в 1989 году собрала и возглавила первую в мире полностью женскую команду для участия в кругосветной регате. Фильм, рассказывающий об их авантюре, вошел в шорт-лист "Оскара" и покорил независимый американский прокат.

Как попасть на фестиваль?

Продажа билетов на Beat Film Festival откроется позже, но уже сейчас на сайте фестиваля можно купить абонемент по ссылке. Абонемент позволит попасть на показы пяти фильмов фестиваля, а также получить три месяца подписки на КиноПоиск HD и Яндекс.Плюс. Количество абонементов ограничено.