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28 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих"

Дата подписания 25 мая 2020 г.
Опубликован 28 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) пункт 2 части 10 статьи 60 изложить в следующей редакции:

"2) получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).";

2) в статье 73:

а) часть 1 после слов "указанными лицами" дополнить словами "квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии)";

б) в части 7 слова "присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации" заменить словами "(при наличии) присваиваемых по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий";

3) часть 2 статьи 74 дополнить словами "(при наличии таких разрядов, классов, категорий)".

Президент Российской Федерации В. Путин