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28.05.2020 18:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Определена оптимальная для развития коронавируса температура

Текст: Ольга Орлова

Ученые Университета Ланьчжоу исследовали влияние температуры окружающей среды на живучесть COVID-19. Результаты приводит Синьхуа. Они гласят, что самой благоприятной для размножения и распространения вируса является температура воздуха от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию.

Исследователи проанализировали 3,7 миллиона случаев заболевания в 185 странах в период с 21 января по 6 мая. И нашли взаимосвязь между ежедневными подтвержденными случаями COVID-19 и метеорологическими условиями, включая температуру и влажность.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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В местах с температурой воздуха от пяти до 15 градусов по Цельсию зарегистрировано более половины всех подтвержденных случаев инфекции. А почти 75% случаев были сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов в каждом кубическом метре.

На основе этих данных китайские ученые выдвинули предположение, что коронавирус распространяется в сторону более высоких широт, где находятся оптимальные для него условия. Еще одним выводом стало заключение о возможной второй волне COVID-19 в крупных городах на средних широтах осенью 2020 года.

Между тем, новое исследование ученых Национального Центра анализа и противодействия биологической защите под эгидой Министерства внутренней безопасности США доказало способность естественного солнечного света убивать вирус.

На этот раз исследователи выделили концентрированный вирус в имитированной слюне человека, высушили ее на нержавеющей стали и подвергли их воздействию имитированного солнечного света в разных экспозициях, начиная от 2 до 18 минут. Для сравнения рядом был размещен ряд купонов с вирусом, на которые солнечный свет не попадал. Им дали время 60 минут.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Результаты показали, что при уровнях имитируемого солнечного света, соответствующих полудню летнего солнцестояния, 90 процентов вируса инактивируется каждые 6,8 минуты в имитируемой слюне, высушенной на поверхности. Инактивация происходила и при более низких уровнях имитируемого света, но медленнее. А вот на купонах, которые пролежали час без солнечного освещения, вирус оставался активным.

Несмотря на положительный результат тестов ученые предупреждают, что не стоит уповать на то, что летняя жара станет союзником в борьбе с коронавирусом и солнце само убьет вирус. Меры предосторожности должны продолжать действовать.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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