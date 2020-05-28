Опубликована карта Москвы с графиком прогулок для горожан

Столичные власти опубликовали интерактивную карту города, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска", - говорится в инструкции к сервису.

Все жилые дома Москвы разделены на шесть групп, для каждой из которых выделены свои дни для прогулок.

Кроме того, как сообщается на сайте мэрии, график прогулок будет также размещен в подъездах жилых домов и доставлен в почтовые ящики жильцов,