На следующей неделе начинается долгожданное лето - традиционно это пора музыкальных фестивалей на открытом воздухе, время приезда многочисленных звезд. Все ждут этих месяцев, когда в мире становится тесно от хорошей музыки, радостно от общения меломанов разных городов и стран, да и их путешествий между сценами. Где-то площадки выстроены в полях (как наши "Дикая мята" и "Нашествие", или английский "Гластобери"), где-то на фоне исторических усадеб (как "Усадьба Jazz" или "Пикник "Афиши" в Коломенском), вблизи знаменитых замков (как в Касл-Донингтоне), на берегу великих рек (как "Рок над Волгой) или на живописном острове (как венгерский Sziget)...

Все ждут поры, когда в мире станет тесно от музыки, и меломаны снова будут слушать ее вместе. Фото: Сергей Куксин/РГ

Но нынешний год особенный. Откроется ли летний музыкальный сезон, какие перспективы у фестивальной жизни-2020 и как сделать так, чтобы мы снова не боялись слушать музыку все вместе? Об этом хотелось поговорить с продюсерами и организаторами престижных международных ореn-air разных стран мира. "РГ узнала мнения влиятельных персон фестивальной индустрии, часто они оказывались диаметрально противоположными.

Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA, продюсер фестиваля "Рок над Волгой" (Россия, отменен):

- Что будет с фестивалям этим летом, пока говорить рано, потому что никто не знает, как долго продлятся ограничения. Если придерживаться оптимистичного сценария, то индустрии потребуется около двух лет, чтобы вернуться в норму.

Однако никто не гарантирует, что мир после эпидемии будет прежним, хотя будем надеяться, что тяга публики к массовым мероприятиям на открытом воздухе не изменится. Конечно, лучшим подспорьем для скорейшего восстановления стала бы финансовая поддержка культурного сектора, как это реализуется, например в Германии. Ведь только комплексная правительственная поддержка поможет выжить нашей индустрии.

Ну, а для того, чтобы минимизировать финансовые и репутационные потери нашего шоу-бизнеса нужно, прежде всего, сохранить запланированные мероприятия. К счастью, и артисты, и наши партнеры идут нам на встречу и готовы обсуждать новые условия с учетом сложившейся ситуации. В свою очередь зрители тоже по большей части вошли в положение и готовы ждать. Общая беда сплотила нас, но и наша общая ответственность в таких условиях тоже возросла! Пока же мы успешно проводим онлайн-концерты, которые интересны миллионам зрителей со всего мира.

Если быть оптимистом, музыкальной индустрии потребуется около двух лет, чтобы вернуться в норму

Это абсолютно другой подход к реализации проекта и полезный опыт. Главное качество, которое мы видим в онлайн-концертах - это возможность совершенствования технологий (визуальных, аудио и прочих). Потому что те продукты, которые появлялись при первых онлайн-концертах, и то, что получается сейчас, уже серьезно различаются. И в этом есть определенный плюс. И это то, чему нас научила пандемия, подтвердив известную истину, что ни в коем случае нельзя стоять на месте. Наоборот - нужно развиваться и всегда быть готовым к чему-то новому и неожиданному.

Мартин Элборн, букер фестиваля Glastonbury (Великобритания, отменен):

- Сейчас наше правительство каждые три недели объявляет продление карантина. Мне кажется, что так будет еще долго и никакие фестивали не состоятся до конца августа. Пока у нас полное отсутствие ясности.

Для многих организаторов английских фестивалей важно получить такой запрет от правительства, ибо в таком случае они смогут потребовать страховых выплат или хотя бы быть в состоянии что-то планировать. У нас, кстати, при этом никто не возвращает билеты, потому что их изначально очень сложно купить. Так что подождем. Но мой прогноз такой:"крупные мероприятия не вернутся до конца года.

Сергей Мельников, продюсер фестиваля Park Life (Россия, отменен):

- Еще в январе я почувствовал что-то неладное и то, что это нанесет большой удар по бизнесу. По счастливому стечению обстоятельств мы успели провести концерты групп Bring Me the Horizont и Limp Bizkit (в феврале и марте - прим. "РГ"). Уже тогда я понимал, что проведение Park Life в середине июля маловероятно.

Но я отношусь к этому философски. Ведь фестиваль - это большая, сложная и выматывающая, ежедневная работа. Раз ситуация сложилась так, что нам дают немного отдохнуть и это не продлится несколько лет, то я приму все это как есть.

Павла Сливова, букер фестиваля Colours of Ostrava (Словакия, отменен):

- Удар огромный и это большая проблема. Но у нас очень сильная команда, очень сильный директор, и люди делают все возможное в этой ситуации. Мы очень много работаем, чтобы прорваться. Финансовые убытки из-за переноса нашего фестиваля превышают миллион евро. Да, мы всерьез обдумывали перенос фестиваля на сентябрь, но, связавшись с артистами, поняли, что повторить лайн-ап нам не удастся.

Что мы делаем в такой невеселой ситуации? Убедительно просим зрителей не сдавать билеты и оставлять их на следующий год. Потому что это нам здорово поможет (Можно будет использовать эти суммы для выплаты аванса участникам будущего фестиваля 2021 года, - Прим. Ред.).

Мария Семушкина, президент фестиваля "Усадьба Jazz" (Россия, отменен и перенесен на 2021 год):

- Какие шаги надо предпринять, чтобы ситуация вернулась к той, которая была в 2019 году, минимизировать финансовые и репутационные потери, а также вернуть зрителей? Конечно, нам важна поддержка государства. Ведь финансовые потери колоссальные. Это касается не только индустрии развлечений, но и гостиничного бизнеса ресторанного, туристического, сферы услуг… Наши потери измеряются десятками миллионов рублей. И строить надежды на то, что в следующем году это можно будет спокойно компенсировать, смешно. Нет. Однозначно необходимы дотации от государства или поддержка меценатов, инвесторов или крупных компаний. Возможно, нынешнее время побудило кого-то из них к тому, чтобы вообще задуматься о какой-то новой благотворительности?

"Усадьба Jazz" - фестиваль с 17-летней историей, длинным списком музыкантов, открытых именно у нас, особенной атмосферой. А еще - с безупречной репутацией. Поэтому верю в то, что нам удастся найти нового партнера и выйти на новый уровень.

Кстати

В России пока не отменены только три масштабных и многодневных рок-фестиваля: "Нашествие" (изначально запланирован на июль), "Чернозем" и "Летчик Фест" в Ярославской области (оба продолжают сохранять планы на август). Их организаторы продолжают надеяться на то, что к тому времени - то есть через полтора-два месяца - пандемия закончится. А на "Нашествии" даже огласили оптимистичный девиз: "Те кто пережил "Нашествие" - переживут и вирус". А на "Летчик Фесте" официально заявляют, что если open-air все-таки придется отменить - деньги за билеты обязательно вернут.