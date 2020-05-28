Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить общение с домашними животными

Всемирная организация по охране животных (МЭБ) рекомендует пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 ограничить общение с домашними животными из-за риска их заразить. Такие указания содержатся в комментарии руководителя регионального представительства МЭБ в Москве Будимира Плавшича, направленными в адрес Россельхознадзора.

"С целью управления рисками в отношении здоровья животных и человека рекомендуется, чтобы люди, инфицированные или имеющие подозрение на заражение SARS-CoV-2, применяли меры биологической защиты и безопасности для ограничения контактов с животным-компаньоном и другими животными. При взаимодействии с животными и уходе за ними следует всегда соблюдать основные гигиенические меры, такие как мытье рук после обращения с животными, их кормом или предметами ухода, а также избегать поцелуев, облизывания или кормления с рук", - говорится в письме представителя МЭБ.

Как отмечается в послании, 26 мая Всемирная организация по охране здоровья животных была уведомлена делегатом от РФ о подтверждении первого случая выявления COVID-19 у кошки в России.

"К сожалению, COVID-19 (возбудитель - SARS-CoV-2) широко распространился среди людей и иногда вызывает заражение животных. Это не первое сообщение в МЭБ о том, что SARS-CoV-2 был обнаружен у животного, поскольку ранее факты естественного заражения собак, кошек (домашних кошек, тигра и льва) и норок в результате контакта с людьми, инфицированными или предположительно инфицированными SARS-CoV-2, регистрировались в Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Испании и Германии. В настоящее время нет никаких доказательств того, что животные играют значительную эпидемиологическую роль в распространении инфекции SARS-CoV-2 у человека, и в настоящее время проводятся исследования для лучшего понимания этого вируса и болезни", - отмечается в послании.

Соответствующие рекомендации размещены на сайте МЭБ.