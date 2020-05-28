Падение в Армении крупного метеорита попало на видео

Жители Армении стали свидетелями падения ночью 27 мая крупного метеорита. Небесное тело упало примерно в 50-ти километрах от Еревана.

Видеозапись вхождения метеорита в плотные слои атмосферы выложил в Facebook начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. Ролик ему предоставил местный житель Арман Абрамян.

"Падение крупного метеорита на участке Раздан-Анкаван", - написал в аннотации под роликом Гагик Суренян.

В ролике продолжительностью 18 секунд можно разглядеть, как по темному небосводу летит яркий шар, а затем происходит вспышка.

Первыми отреагировали на сообщение пользователи интернета, которые оставили шутливые комментарии под роликом. Многие из них заявили о необходимости организовать экспедицию для поисков обломков метеорита.