Пентагон использует проект Илона Маска для милитаризации космоса

Армия США подписала трехлетнее соглашение с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска о сотрудничестве в рамках проекта Starlink, предусматривающего вывод на околоземную орбиту 12 тысяч спутников. Пентагон изучает возможности использования спутниковой широкополосной связи в военных целях, сообщает портал SpaceNews.

По данным армейских источников издания, работу по проекту будет координировать Центр C5ISR командования по развитию боевых возможностей на полигоне в Абердине в штате Мэриленд. Военные хотят убедиться в производительности интернет-сервиса Starlink на низкой околоземной орбите [LEO] при подключении к военным системам. Специалисты будут искать ответы на ключевые вопросы, например, какое наземное оборудование потребуется, а также сколько времени необходимо на системную интеграцию.

Заместитель исполнительного директора программы по командованию, контролю и тактике связи (C3T) Джозеф Уэлч, пояснил, что армия пытается удовлетворить растущий спрос на связь, так как использование возможностей SATCOM ограничено в маневренных формированиях. При этом одной из самых больших проблем является интеграция аппаратных и программных приложений в армейских подразделениях.

В октябре 2019 года президент и главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл подтвердила проведение консультации с армейскими представителями. "Мы говорили с армией о Starlink и Starship", - утверждала она. По словам Шотвелл, обсуждалось, в том числе, тестирование зашифрованных интернет-сервисов для нужд американских ВВС. Со своей стороны, генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил, что контракты с военными и другими крупными организациями могут иметь решающее значение для обеспечения финансового успеха Starlink.