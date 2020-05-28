Песков ответил коронаскептикам

В Кремле прокомментировали данные опроса, показавшего высокий процент граждан, которые не верят в угрозу коронавируса.

Журналисты привели данные соцопроса ВШЭ, опубликованные в издании РБК, из которого следует, что более трети респондентов не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой.

"Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют", - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков пожелал гражданам более внимательно относиться к информации и проявлять большее доверие.

"Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", - заключил представитель Кремля.