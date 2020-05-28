Почему ФАС решила оспорить сделку "ЛУКОЙЛа" трехлетней давности

Компания "ЛУКОЙЛ" опубликовала заявление для прессы, в котором сообщается о получении ею копии иска ФАС в арбитражный суд Архангельской области. Это ведомство просит признать недействительной сделку по приобретению 100 процентов акций АО "Архангельскгеолдобыча" (в 2018 году это предприятие было официально переименовано в АО "АГД Даймондс"). Еще в 2017 году АО "Открытие Холдинг" через свою дочернюю организацию ООО "Открытие промышленные инвестиции" приобрело полный пакет акций у "ЛУКОЙЛА", как писали СМИ, за 1,45 миллиарда долларов США. "ЛУКОЙЛ" не согласился с приведенными в иске доводами Федеральной антимонопольной службы, назвав себя добросовестным продавцом.

По сообщению ФАС, подозрительная сделка была выявлена ЦБ РФ в процессе санации ПАО "Банк "Финансовая корпорация "Открытие". У нескольких из бенефициаров покупателя нашли зарубежное гражданство, якобы не заявленное в процессе подачи ходатайства, что, по мысли ФАС, позволяет аннулировать сделку задним числом.

"АО "Архангельскгеолдобыча" на момент продажи представляло собой эффективный алмазный бизнес, выведенный на проектную мощность и генерирующий значительные объемы свободного денежного потока для своих акционеров, - заявил "ЛУКОЙЛ". - ПАО "ЛУКОЙЛ" выстроило этот актив с нуля, проинвестировав значительные средства в его развитие".

Сделку одобрила правительственная комиссия - "после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ". Спустя три года в ФАС посчитали, что ее надо отменить, так как покупатель в свое время не предоставил информацию об иностранных паспортах.

АО "Архангельскгеолдобыча" на момент продажи представляло собой эффективный алмазный бизнес, выведенный на проектную мощность и генерирующий значительные объемы свободного денежного потока для своих акционеров

- Даже если у кого-то есть двойное гражданство, почему продавец должен страдать? - говорит глава Антимонопольного комитета "Деловой России", общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников. - Продавец, в данном случае - "ЛУКОЙЛ", который со своей стороны все необходимые данные предоставил.

В "ЛУКОЙЛе" заявили, что "цена актива была согласована сторонами сделки в результате продолжительных переговоров с привлечением в качестве консультантов крупнейших инвестиционных банков - ВТБ (со стороны покупателя) и Goldman Sachs (со стороны продавца), что подтверждает рыночный характер сделки".

Если иск удовлетворят, то "ЛУКОЙЛ" обяжут вернуть покупателю деньги, а "Открытие" - вернуть ему акции. Но целиком "откатить" все на исходные позиции невозможно, так как рынок изменился. Скажем, в марте многие покупали доллары по 80 и более рублей в надежде сдать их через месяц-другой уже по 100. Но курс доллара снизился. Если эти люди отнесут валюту в банк, вернут им рубли по курсу трехмесячной давности?

- В 2017 году алмазы были в цене, и компания была продана по справедливой стоимости, - считает Сергей Колесников. - Сейчас их производство снижается, цена на алмазы и акции компаний этой отрасли упали процентов на 40. Если пересмотреть сделку, то понятно, что продавец потеряет на этом 40 процентов.

По мнению эксперта, покупатель получит прежнюю цену за подешевевший актив и заработает на разнице. Если бы на рынке был возможен пересмотр сделок, то в отношениях деловых партнеров возник бы хаос.

- Я не припомню, чтобы в России были примеры оспаривания такого рода сделок, - говорит Александр Бранис, директор Prosperity Capital Management. - Я понимаю, что процедуры, которые связаны с их одобрением, должны осуществляться подобающим образом, но то, что произошло несколько лет назад, уже произошло. Совершенно очевидно, что если бы не было всех необходимых одобрений, то эта сделка не состоялась бы изначально. Поэтому любой шаг, который ставит под сомнение то, что уже произошло, вызывает озабоченность и сомнения.

Если пересмотрят одну сделку, то почему бы и другим не пойти по этому пути, рассуждают эксперты. А если начать пересматривать сделки, то не упадет ли уровень доверия к российской экономике?

- Бизнес очень нуждается в стабильности и устойчивости, - говорит Ирина Котелевская, зампред Комитета по развитию конкуренции РСПП. - Почему в таких условиях надо ревизовать принятое три года назад решение, не обозначая конкретных причин? Мы их не чувствуем просто, и это тревожное состояние, состояние неуверенности.

По ее мнению, происходящее может стать сигналом для бизнеса, в том числе иностранного, и отрицательно повлиять на инвестиционный климат в нашей стране... Если у инвесторов не будет уверенности в завтрашнем дне, как регионам привлекать инвесторов?

- Сейчас идет непростой процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, - напомнил директор Центра политической информации Алексей Мухин. - И я считаю, что эта ситуация может привести к серьезному скандалу, ведь речь идет о крупнейшем ресурсном проекте в регионе.

"ЛУКОЙЛ" заявил, что "предпримет все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов". По сути, оспаривается правомерность принятого правительственной комиссией решения, а это вызывает вопросы по поводу отлаженности механизма госконтроля за иностранными инвестициями.