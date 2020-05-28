Помешать достройке "Северного потока-2", более чем уже было сделано, едва ли в силах США. Технически самая сложная часть оставшихся работ теперь находится в руках России. С экономической стороны проинвестировать в строительство осталось не более 5% общей стоимости, о чем говорил глава Минэнерго Александр Новак. Поэтому даже новые санкции в адрес европейских партнеров российского газопровода не смогут серьезно повлиять на сроки окончания строительства.

Посол США в Германии Ричард Гренелл 27 мая заявил, что американские сенаторы одобряют новые санкции по газопроводу, процесс принятия которых может быть ускорен. При этом трубоукладчик "Академик Черский", способный закончить прокладку оставшихся 160 км трубы, уже вышел из порта Мукран, логистической базы газопровода, и находится в непосредственной близости от места завершения работ. Запретить российскому судну окончить строительство едва ли в силах американских сенаторов.

Фактически США выжали из принятых в конце прошлого года санкций и давления на Евросоюз все, что возможно. Сроки окончания строительства оказались перенесены на год, а "Северный поток-2" попал под действие новой газовой директивы ЕС, ограничивающей право владельцев трубопровода на использование его мощности до 50%. Другое дело, что в период рекордного падения спроса на энергоресурсы потеснить российский газ на европейском рынке американскому сжиженному природному газу (СПГ) не удалось. Задержка запуска газопровода не стала трагедией ни для поставщиков, ни для потребителей газа.

В сложившейся ситуации США могут попытаться воздействовать санкциями не на достройку газопровода, а в целом на экспорт газа из России. "Политический истеблишмент США настроен создать максимальный дискомфорт для работы "Северного потока-2", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. По его мнению, вероятность новых санкций высока, основной их целью могут стать европейские компании - потребители газа, транспортируемого через "Северный поток-2".

Если такие санкции будут применены, они гарантировано вызовут бурю возмущения в Европе, значительно более сильного, чем было с запретом укладки труб для российских морских газопроводов. С начала применения санкций против России в отношении газовой отрасли нашей страны ограничения принимали только США. Европейские санкции газовую отрасль России не затрагивали.

Ожидать изменения отношения к российскому газу в Европе не приходится. В долевом соотношении экспорт газа из России удерживает позиции. А вот американский СПГ проигрывает схватку. Это уже подтверждают отказы от ранее законтрактованных объемов европейскими покупателями на летний период, и даже сентябрь, отметила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

В таких условиях велик соблазн использовать экономические запреты для продвижения своего товара на рынке. С точки зрения партнера GKEM Analytica Евгения Гавриленкова, вероятность применения дополнительных санкций, затрагивающих "Северный поток-2", достаточно большая. "Санкции в последние годы стали неотъемлемой частью экономической политики правительств развитых стран, в первую очередь, США", - считает эксперт. По его мнению, санкции приводят к определенным ценовым искажения, причем не только на финансовых рынках (если под санкции попадают соответствующие эмитенты или инвесторы) но и на товарных рынках. Как пример, известно, что значительная часть мировых запасов нефти находится под санкциями - достаточно упомянуть Иран или Венесуэлу. Без этих санкций цена нефти могла бы снизиться гораздо раньше, что болезненно бы сказалось на сланцевых производителях. Увеличение стоимости активов на рынках может создавать иллюзию роста сбережений и благосостояния, стимулировать потребление, от роста которого экономика США зависит очень сильно, сказал Гавриленков.