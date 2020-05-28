Пограничники смогут расследовать дела о контрабанде валюты и сигарет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, по которой дознаватель пограничной службы ФСБ получит право расследовать дела о контрабанде валюты, алкоголя, сигарет.

Сегодня дела о контрабанде валюты полномочна расследовать таможня. За ней такое право останется. Но немало преступлений, связанных с контрабандой валюты, спиртного или сигарет, выявляется непосредственно на границе. При этом сами пограничники доводить дело до конца не вправе.

Грубо говоря, задержали в погранзоне нарушителя с чемоданом денег, материалы надо передать для разбирательства в другие правоохранительные органы. Зачастую это вредит делу, и до суда оно не доходит. То же самое происходит при обнаружении контрабанды сигарет и алкоголя.

"С 2014 года пограничной службой было выявлено свыше тысячи подобных правонарушений, информация о которых была передана в иные правоохранительные органы. Удаленность некоторых участков государственной границы негативно сказывается на своевременности принятия процессуальных решений и привлечении виновных к ответственности", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что немало преступлений выявляется в ходе оперативно-разыскной деятельности таможенной службы. Более 30 процентов всех преступлений, выявляемых таможенными органами, составляет контрабанда алкогольной или табачной продукции. За четыре года таможенные органы передали в другие органы по подследственности свыше 8,5 тысячи уголовных дел и 12 тысяч сообщений о преступлениях. Поэтому целесообразно наделить дознавателей пограничной службы и таможенных органов правом расследовать соответствующие преступления. Так что пограничники будут вправе расследовать дела по контрабанде валюты, алкоголя и сигарет, когда преступления будут выявлены погранслужбой. Таможня также самостоятельно сможет расследовать такие преступления, когда обнаружит их сама.

Сегодня, задержав контрабандиста, пограничники вынуждены передавать материалы в другие правоохранительные органы. Поскольку заставы часто находятся далеко, это затрудняет расследование

"При этом сохранится возможность проведения расследования по таким делам и другими правоохранительными органами, выявившими данные преступления", - подчеркнул председатель правления АЮР.

Предполагается, что внесение поправок в УПК позволит увеличить число судебных процессов против контрабандистов. Пока таких дел немного. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за контрабанду наличной валюты были осуждены 40 человек. За контрабанду алкоголя и сигарет - 45 человек. Между тем, как рассказывают эксперты, во многих приграничных регионах местные жители активно промышляют нелегальной доставкой дешевых сигарет из-за границы. Однако, как показывает практика, не всегда задержание контрабандиста заканчивается обвинительным приговором. Потому и предлагается поручить расследование непосредственно тем, кто ловит.