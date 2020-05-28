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28.05.2020 06:17
Рубрика: Власть

Посольство РФ анонсировало вывозной рейс для россиян из Латинской Америки

На четвертое июня запланирован очередной вывозной рейс для россиян, находящихся в Латинской Америке. Об этом сообщило посольство России в Бразилии.

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По данным дипломатов, вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) намечен на ранее утро. Для того, чтобы попасть на борт гражданам РФ нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, пишет ТАСС.

В начале апреля уже были вывезены россияне, застрявшие в Бразилии и Перу, а девятого мая самолетом, доставившим медикаменты в Венесуэлу, на родину вернулись соотечественники из Каракаса.

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