Посольство РФ анонсировало вывозной рейс для россиян из Латинской Америки

На четвертое июня запланирован очередной вывозной рейс для россиян, находящихся в Латинской Америке. Об этом сообщило посольство России в Бразилии.

По данным дипломатов, вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) намечен на ранее утро. Для того, чтобы попасть на борт гражданам РФ нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, пишет ТАСС.

В начале апреля уже были вывезены россияне, застрявшие в Бразилии и Перу, а девятого мая самолетом, доставившим медикаменты в Венесуэлу, на родину вернулись соотечественники из Каракаса.