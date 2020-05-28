Поступить в кадетское и Суворовское училища в этом году можно дистанционно

В Минобороны РФ определили правила поступления в условиях пандемии коронавируса в ведомственные довузовские образовательные учреждения.

В министерстве корреспонденту "РГ" сообщили, что этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране решено продлить сроки предоставления документов в кадетские, суворовские и Нахимовское военные училища. Вступительные экзамены туда организуют в дистанционном режиме. Именно о такой форме приема воспитанников военных просили родители ребят.

В Минобороны сказали, что прием личных дел кандидатов на учебу в кадетках продлен до 1 июля. Все необходимые документы поступающие могут отправить на электронную почту учебных заведений - их адрес есть на сайте образовательной организации.

Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности ребят к обучению в училищах Минобороны будут организованы в период с 10 июля по 1 августа. Все это пройдет в формате дистанционного онлайн собеседования по видеосвязи.

Оценку по физподготовке будущим воспитанникам выставят по итоговому годовому баллу, полученному в общеобразовательной организации, где они проходили обучение. Кроме того, для оценки общественных, творческих и спортивных достижений ребят предполагается изучить соответствующие документы, которые кандидатам в кадеты нужно направить в приемную комиссию.

Работа самих приемных комиссий в кадетских, Суворовских и Нахимовском военных училищах в нынешнем году продлится до 10 августа.