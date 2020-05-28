Правительство выделит дополнительные средства на выплаты врачам

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрит ряд вопросов о выделении средств на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее негативными последствиями.

В повестку, опубликованную на сайте правительства, включены вопросы о выделении Министерству здравоохранения средств и их распределении между регионами на стимулирующие выплаты медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с заболеванием и из группы риска, а также медперсоналу и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным с COVID-19, за выполнение особо важных работ. Конкретный объем выделяемого финансирования в анонсе не указан.

Также на утверждение вынесен проект распоряжения о выделении Федеральной налоговой службе 100 миллионов рублей на предоставление субсидий самозанятым гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, использовавшим в 2019 году режим налога на профессиональный доход. Это позволит не отвлекать средства бюджетов субъектов Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования при возврате ранее уплаченных сумм налога.

Проектом другого распоряжения предусмотрено предоставление 145,6 миллиона рублей на специальные выплаты гражданам, которые в период с 1 апреля по 30 июня приняли на сопровождаемое или временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно подготовленному Министерством экономического развития проекту указа президента ежемесячные выплаты в размере 12130 рублей за апрель, май и июнь полагаются на каждого гражданина, взятого на временное проживание.