Предъявлено обвинение трем фигурантам дела о реабилитации нацизма

Еще три человека стали обвиняемыми по уголовному делу о размещении фотографий фашистов и предателей на сайте "Бессмертного полка". Таких уголовных дел на сегодня несколько, и их расследуют в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. На всех одна уголовная статья - "реабилитация нацизма".

По данным следствия, 4 мая Круглов, находясь по месту жительства в Ульяновске, зашел в социальной сети в приложение "Бессмертный полк онлайн", созданное для размещения фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем он оформил заявку с фотоизображением Адольфа Гитлера, являвшегося руководителем Национал-социалистической немецкой рабочей партии, признанной преступной организацией, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в сети интернет на сайте "Бессмертный полк России". Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

Такие же незаконные действия, по версии следствия, совершил и Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре.

Действия Даниила Симанова из Перми квалифицированы как "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершенное публично".

Еще в СК сказали, что Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции "Бессмертного полка России".

Во время допроса Круглов и Симанов признали свою вину.

- Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия, - уточнила Петренко.

В Следственном комитете России подчеркнули - ведомство продолжает работу по установлению аналогичных преступлений.