Предложено ввести наказание за участие в деятельности запрещенных НПО

Запрещенные в России неправительственные организации перебазировались за рубеж и там готовят кадры для воздействия на российскую молодежь через интернет. О такой проблеме и предлагаемых мерах по борьбе с ней сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, подготовлен законопроект о наказании для участников таких "тренингов".

- Те, кто выезжает в такие зарубежные НПО, запрещенные в России, также должны быть привлечены к административной ответственности, если они эту деятельность осуществляли в России, - заявил Пискарев. - Такая инициатива нами разработана.

- На площадках этих организаций происходит вовлечение наших граждан, чтобы они пропагандировали наркопотребление в интернете, - сообщил парламентарий. - Также там идет подготовка так называемых активистов для цветных революций, организации погромов в России.

Пискарева поддержал его коллега по комиссии, депутат Николай Рыжак. "Идет воздействие на неустойчивую психику, параллельно с привитием протестных настроений, - заявил он. - Мы четко улавливаем эту взаимосвязь. Надо дать четкий ответ нашим гражданам, что мы не в стороне".

Как ранее писала "РГ", комиссия параллельно с этой инициативой предлагает поправки в Уголовный кодекс о сроке до 12 лет тюрьмы за склонение к наркотикам через интернет. Оба названных законопроекта в ближайшее время ожидаются к внесению.

Ранее Комиссией был выявлен "целый ряд и НПО и СМИ, которые "активно пытаются повлиять на отношение молодежи к наркотикам, декриминализировать их потребление". Речь, в частности, идет о признанных в России нежелательными НПО "Открытое общество" (США), "Открытая Россия" (Великобритания), а также о трех СМИ - интернет-издании "Медуза" (Латвия), BBC (Великобритания) и Радио "Свобода" (США).

Материалы по их публикациям, направленным на пропаганду наркотиков, были переданы в правоохранительные органы: так, по факту распространения материалов нежелательных организаций, прокуратурой возбуждено дело, а доступ к ряду публикаций (в частности, на Радио "Свобода") был заблокирован.