Представитель ВОЗ в РФ рассказала, что надо учесть при разработке вакцины

Существование движения противников вакцинации, которое продолжает наращиваться в мире, необходимо учесть при разработке вакцины от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн заседании научного совета РАН, посвященного проблеме создания вакцины против коронавируса.

"К сожалению, антивакцинальное лобби, несмотря на все наши усилия, усилия правительств и медиков разных стран, продолжает распространяться, - сказала Мелита Вуйнович. - Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке вакцины от коронавирусной инфекции".

По мнению Вуйнович, несмотря на беспрецедентно сжатые сроки разработки вакцины, прежде, чем будет принято решение о ее запуске в массовое производств, необходимо быть полностью уверенными в ее безопасности и высокой эффективности. В противном случае, если допустить, что при применении вакцины не будет обеспечено выполнение всех необходимых правил, это может нанести непоправимый удар по вакцинации в принципе.

"Благодаря вакцинации человечество избавилось от угрозы многих страшных болезней, увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность от и инфекционных заболеваний. Тем не менее, это не убеждает противников прививок. И я всякий раз очень расстраиваюсь, когда вижу в соцсетях их высказывания. С этой проблемой необходимо работать", - заключила Вуйнович.