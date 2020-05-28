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28.05.2020 21:40
Рубрика: Экономика

Досрочные освобождения

Представлены предложения по защите предпринимателей
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил освободить малый и средний бизнес на спецрежимах от налогов на три года и перенести срок отмены ЕНВД до 2024 года. Такие предложения содержатся в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена, который направлен президенту Владимиру Путину.

В доклад вошло 7 разделов. Он включает реестр системных проблем российского бизнеса, индекс административного давления, вопросы уголовного преследования бизнеса, предложения по совершенствованию законодательств и корректировке условий работы. Отдельное приложение посвящено влиянию Covid-19 на бизнес и экономику. Пандемия в России затронула около 4,17 млн компаний и индивидуальных предпринимателей - то есть до 67% бизнеса.

Фото: iStock
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Значимой мерой поддержки станет освобождение малых и средних бизнесменов на спецрежимах от уплаты налогов в течение трех лет и перенос срока отмены ЕНВД. Предложение может стать частью реформирования системы налогов для малого бизнеса после пандемии. Отдельное внимание - льготным кредитам на выплату зарплат. Выдача таких займов должна быть максимально упрощена, полагает Титов. Чтобы избежать увольнений, также нужно разрешить предприятиям отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с ежемесячной выплатой пособия в размере МРОТ или снижать зарплату на 50%.

Для восстановления ресурсов после снятия всех ограничений, по мнению Титова, требуется установить объективные требования к работе бизнеса. Они касаются соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, предлагается пересмотреть рекомендации об обязательной установке бактерицидных облучателей воздуха - это касается помещений с низкой посещаемостью. На региональных уровнях также требуется софинансирование расходов на покупку средств дезинфекции либо трансфер на эти цели из федерального бюджета.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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32% обращений предпринимателей к уполномоченному - по вопросам уголовного преследования. Более половины предпринимателей, которые обращались по причине уголовного преследования, привлекались к ответственности за мошенничество. Среди причин возбуждения уголовных дел опрошенные назвали конфликт с другими предпринимателями, личный интерес представителей власти и правоохранителей. Снизить число взятых под стражу позволит декриминализация ч. 1 ст. 171 УК РФ, которая предусматривает привлечение к уголовной ответственности за ведение деятельности без регистрации.

Почти вдвое увеличилось количество обращений по тематике налоговых преступлений. По мнению Титова, необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс. Требуется четкое разграничение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и правонарушений в виде неуплаты налогов.

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